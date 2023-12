Application Covid-19 : Comment désactiver l'installation installée automatiquement, en douce, sur son téléphone cellulaire.

En toute illégalité le gouvernement fait installer l'application COvid-19 depuis hier soir, ou plus probablement la moitié de cette application, avant même le vote au parlement et la publication des décrets au Journal officiel. Ceci sans que les propriétaires de Smartphones l'ai demandé, sans même leur autorisation préalable et sans même les prévenir. C'est un très grave abus de pouvoir et il faudra tenter de faire condamner le gouvernement par la Justice administrative pour cela. En attendant:

Comment éliminer l’option de TRAÇAGE de votre téléphone cellulaire. (N'hésitez-pas à partager cette information).

Pour votre iPhone :

1. Allez sur Réglage

2. Confidentialité

3. Cliquez sur l’icône SANTÉ (c’est un )

4. Assurez vous de désactiver la fonction Covid 19

Pour votre Android :

1. Aller sur Réglage

2. Sélectionnez Google

3. Cliquez sur les 3 points en haut à droite

4. Cliquez utilisation/diagnostic

5. Assurez-vous de désactiver la fonction

L'installation se fait petit à petit sur tous les smartphones. Télécharger l'appli sur des dizaines de millions de Smartphones ça prend du temps CPU et de la bande passante, donc ils doivent avoir lancé cette tâche avec la plus faible priorité. Je conseille à ceux qui n'ont rien sur leur Smartphone de revérifier dans 12 ou 24 heures. Des dizaines de mes amis l'ont déjà désactivée alors que d'autres ne l'ont pas encore sur leur Smartphone.